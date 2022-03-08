Программа передач НТВ на 8 марта 2022 года

Телепрограмма НТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 8 марта 2022 года.



08.03.2022



02:25 Их нравы

02:45 Гастролеры. 1-я - 4-я серии

02:45 Гастролеры. 1-я - 4-я серии

05:35 Морские дьяволы. Судьбы-2. «Ангел-хранитель», 1-я и 2-я серии

07:30 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Цена победы», 1-я и 2-я серии

08:00 Сегодня

08:20 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Цена победы», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:20 Заповедный спецназ. 9-я - 18-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Заповедный спецназ. 9-я - 18-я серии

19:00 Сегодня

19:40 Заповедный спецназ. 9-я - 18-я серии

23:30 «Все звезды для любимой». Праздничный концерт



В программе передач НТВ возможны изменения.