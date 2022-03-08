Программа передач НТВ на 8 марта 2022 года

Телепрограмма НТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 8 марта 2022 года.
08.03.2022
02:25 Их нравы
02:45 Гастролеры. 1-я - 4-я серии
02:45 Гастролеры. 1-я - 4-я серии
05:35 Морские дьяволы. Судьбы-2. «Ангел-хранитель», 1-я и 2-я серии
07:30 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Цена победы», 1-я и 2-я серии
08:00 Сегодня
08:20 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Цена победы», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:20 Заповедный спецназ. 9-я - 18-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Заповедный спецназ. 9-я - 18-я серии
19:00 Сегодня
19:40 Заповедный спецназ. 9-я - 18-я серии
23:30 «Все звезды для любимой». Праздничный концерт
В программе передач НТВ возможны изменения.