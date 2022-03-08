Программа передач Первого канала на 8 марта 2022 года

Телепрограмма Первого канала на сегодня. Расписание программ на телеканале 8 марта.



08.03.2022



00:55 Крым. Небо Родины

02:40 Время покажет

04:10 Наедине со всеми

05:30 Моя любовь

06:00 Новости

06:10 Невероятные приключения итальянцев в России. Фильм

08:05 Три плюс два. Фильм

10:00 Новости

10:10 «Будьте счастливы всегда!» Праздничный концерт в Кремле

12:00 Новости

12:10 «Девчата». 60 лет знаменитой комедии

14:00 Королева бензоколонки. Фильм

15:30 Праздничный концерт «Объяснение в любви»

17:05 Бриллиантовая рука. Фильм

19:00 Любовь и голуби. Фильм

21:00 Время

21:20 Красотка. Фильм

23:35 «Женщина». Истории от первого лица



В программе передач Первого канала возможны изменения.