Программа передач Первого канала на 8 марта 2022 года

Телепрограмма Первого канала на сегодня. Расписание программ на телеканале 8 марта.
08.03.2022
00:55 Крым. Небо Родины
02:40 Время покажет
04:10 Наедине со всеми
05:30 Моя любовь
06:00 Новости
06:10 Невероятные приключения итальянцев в России. Фильм
08:05 Три плюс два. Фильм
10:00 Новости
10:10 «Будьте счастливы всегда!» Праздничный концерт в Кремле
12:00 Новости
12:10 «Девчата». 60 лет знаменитой комедии
14:00 Королева бензоколонки. Фильм
15:30 Праздничный концерт «Объяснение в любви»
17:05 Бриллиантовая рука. Фильм
19:00 Любовь и голуби. Фильм
21:00 Время
21:20 Красотка. Фильм
23:35 «Женщина». Истории от первого лица
В программе передач Первого канала возможны изменения.