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Программа передач Матч ТВ на 8 марта 2022 года


Телепрограмма канала «Матч ТВ» на сегодня. Расписание спортивных трансляций на телеканале 8 марта.

08.03.2022

00:30 Все на Матч! 
01:10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор 
01:55 Наши иностранцы 
02:25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. «Автодор» (Саратов) - ЦСКА 
03:55 Новости 
04:00 Жизнь после спорта. Ирина Скворцова 
04:25 Тот самый бой. Денис Лебедев
04:50 Одержимые. Фёдор Емельяненко
04:50 Одержимые. Фёдор Емельяненко
05:15 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Специальный репортаж
09:35 Рок-н-ролл под Кремлём
11:30 Профессиональный бокс. Дж. Джеймс - Р. Бутаев
12:30 Новости
12:35 Все на Матч!
13:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Сибирь» - «Салават Юлаев». Прямой эфир
15:50 Все на Матч!
16:30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Авангард» - «Ак Барс». Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:45 Смешанные единоборства. Женские бои в UFC. Лучшее
21:50 Новости
21:55 Все на Матч!
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Интер» (Италия). Прямой эфир

В программе передач «Матч ТВ» возможны изменения.









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