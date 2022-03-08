Программа передач Матч ТВ на 8 марта 2022 года

Телепрограмма канала «Матч ТВ» на сегодня. Расписание спортивных трансляций на телеканале 8 марта.



08.03.2022



00:30 Все на Матч!

01:10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор

01:55 Наши иностранцы

02:25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. «Автодор» (Саратов) - ЦСКА

03:55 Новости

04:00 Жизнь после спорта. Ирина Скворцова

04:25 Тот самый бой. Денис Лебедев

04:50 Одержимые. Фёдор Емельяненко

04:50 Одержимые. Фёдор Емельяненко

05:15 Громко

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Специальный репортаж

09:35 Рок-н-ролл под Кремлём

11:30 Профессиональный бокс. Дж. Джеймс - Р. Бутаев

12:30 Новости

12:35 Все на Матч!

13:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Сибирь» - «Салават Юлаев». Прямой эфир

15:50 Все на Матч!

16:30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Авангард» - «Ак Барс». Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:45 Смешанные единоборства. Женские бои в UFC. Лучшее

21:50 Новости

21:55 Все на Матч!

22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Интер» (Италия). Прямой эфир



В программе передач «Матч ТВ» возможны изменения.