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Турнирная таблица РПЛ после 20 тура: «Зенит» остался лидером


7 февраля завершился 20-й тур чемпионата России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига.

Первую строчку в турнирной таблице сохранил питерский «Зенит», обыгравший на своем поле «Уфу». В активе команды из Санкт-Петербурга 44 очка. Второе место занимает московское «Динамо» (39 очков), на третьей строчке расположился клуб из Сочи (37).

Четвертое место занимает ЦСКА (36), пятое - «Краснодар» (32 очка), шестое - «Локомотив» (31 очко).

Седьмую строчку занимает «Ахмат» из Грозного (30), восьмую - «Крылья Советов» (28), девятую - «Спартак» (26), десятую - «Рубин» (25), одиннадцатую - «Нижний Новгород» (22), двенадцатую - тульский «Арсенал» (20).

В зоне стыковых матчей расположились «Урал» (19) и «Ростов» (18). «Ростов» имеет игру в запасе.

В зоне вылета находятся «Уфа» (16) и «Химки» (14).









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