Сегодня, 8 марта, «Ливерпуль» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу 2021/2022 примет у себя дома миланский «Интер».



Во сколько начнется матч «Ливерпуль» - «Интер» 8 марта



23:00 «Ливерпуль» (Англия) - «Интер» (Италия)



Время начала матчей - московское.



По какому каналу покажут матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» - «Интер» в прямом эфире



Прямую трансляцию матча будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Футбол 3».



Как закончился первый матч между командами



Первая игра, которая состоялась 16 февраля в Милане, завершилась победой гостей со счетом 2:0. На 75-й минуте счет открыл Роберто Фирмино, а через восемь минут Мохамед Салах удвоил преимущество англичан.