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Время начала «Ливерпуль» - «Интер». 8 марта 2022. Где смотреть в прямом эфире


Сегодня, 8 марта, «Ливерпуль» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу 2021/2022 примет у себя дома миланский «Интер».

Во сколько начнется матч «Ливерпуль» - «Интер» 8 марта

23:00 «Ливерпуль» (Англия) - «Интер» (Италия)

Время начала матчей - московское.

По какому каналу покажут матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» - «Интер» в прямом эфире

Прямую трансляцию матча будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Футбол 3».

Как закончился первый матч между командами

Первая игра, которая состоялась 16 февраля в Милане, завершилась победой гостей со счетом 2:0. На 75-й минуте счет открыл Роберто Фирмино, а через восемь минут Мохамед Салах удвоил преимущество англичан.









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