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Коронавирус на 8 марта 2022 года - статистика заражений и умерших людей в России


На сегодня, 8 марта, общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 17 081 394 человек.

За сутки число заражений составило 66 576 (из них 3 847 госпитализированы). Умерли за сутки в России 649 человек.

Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 600 373. Всего за все время время в мире заразились 447 881 909 человек. Зафиксировано за сутки 7 876 смертей (всего - 6 007 274 человек).

Коронавирус в спорте - последние новости

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- Сербский теннисист Новак Джокович сможет выступить на «Ролан Гаррос» из-за отмены с 3 марта паспортов вакцинации во Франции.









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