На сегодня, 8 марта, общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 17 081 394 человек.



За сутки число заражений составило 66 576 (из них 3 847 госпитализированы). Умерли за сутки в России 649 человек.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 600 373. Всего за все время время в мире заразились 447 881 909 человек. Зафиксировано за сутки 7 876 смертей (всего - 6 007 274 человек).



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