Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ Другие




Время начала «Бавария» - «Зальцбург». 8 марта 2022. Где смотреть в прямом эфире


Сегодня, 8 марта, мюнхенская «Бавария» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 примет на своем поле «Зальцбург».

Во сколько начнется матч «Бавария» - «Зальцбург» 8 марта

23:00 «Бавария» (Германия) - «Зальцбург» (Австрия)

Время начала матчей - московское.

По какому каналу покажут матч Лиги чемпионов «Бавария» - «Зальцбург» в прямом эфире

Прямую трансляцию матча будет вести телеканал «Матч Футбол 1». «Матч ТВ»покажет игру в записи в 02:00.

Как закончился первый матч между командами

Первая игра, которая состоялась 16 февраля в Зальцбурге, завершилась вничью 1:1. Счет открыл Чуквубуйке Адаму на 21-й минуте, а на 90-й нападающий «Баварии» Кингсли Коман сравнял счет.









  • Лига чемпионов по футболу 8 марта 2022. Расписание и результаты матчей плей ...
  • Время начала «Ливерпуль» - «Интер». 8 марта 2022. Где смотреть в прямом эфи ...
  • Смотреть футбол России и Европы сегодня на ТВ 7 марта 2022 в прямом эфире
  • Время начала «Бавария» – «Байер». Где смотреть в прямом эфире матч 28 тура ...
  • Время начала матча «Челси» - «Лилль» в Лиге чемпионов 22 февраля
    •




    Лига чемпионов по футболу 8 марта 2022. Расписание и результаты матчей плей-офф

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

    Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей

    Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

    30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021/2022

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

    В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига состоялись 19 туров. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?

    Плей-офф КХЛ 2022 - Кубок Гагарина 2022. Расписание матчей

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют 16 лучших команд регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.









    Время начала «Бавария» - «Зальцбург». 8 марта 2022. Где смотреть в прямом эфире
    «Сибирь» - «Салават Юлаев». 8 марта 2022. 4-й матч серии плей-офф КХЛ
    «Северсталь» - «Динамо» Москва. 8 марта 2022. 4-й матч серии плей-офф КХЛ
    «Динамо» Минск - СКА. 8 марта 2022. 4-й матч серии плей-офф КХЛ
    «Авангард» - «Ак Барс». 8 марта 2022. 4-й матч серии плей-офф КХЛ
    Коронавирус на 8 марта 2022 года - статистика заражений и умерших людей в России
    Где находится Житомир на карте Украины, карта Житомира, аэродром
    Программа передач Первого канала на 8 марта 2022 года
    Время начала «Ливерпуль» - «Интер». 8 марта 2022. Где смотреть в прямом эфире
    Турнирная таблица РПЛ после 20 тура: «Зенит» остался лидером
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru