Сегодня, 8 марта, мюнхенская «Бавария» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 примет на своем поле «Зальцбург».



Во сколько начнется матч «Бавария» - «Зальцбург» 8 марта



23:00 «Бавария» (Германия) - «Зальцбург» (Австрия)



Время начала матчей - московское.



По какому каналу покажут матч Лиги чемпионов «Бавария» - «Зальцбург» в прямом эфире



Прямую трансляцию матча будет вести телеканал «Матч Футбол 1». «Матч ТВ»покажет игру в записи в 02:00.



Как закончился первый матч между командами



Первая игра, которая состоялась 16 февраля в Зальцбурге, завершилась вничью 1:1. Счет открыл Чуквубуйке Адаму на 21-й минуте, а на 90-й нападающий «Баварии» Кингсли Коман сравнял счет.