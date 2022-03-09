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Программа передач РЕН ТВ на 9 марта 2022 года


Телепрограмма РЕН ТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 9 марта 2022 года.

09.03.2022

00:30 План побега-2. Фильм
02:10 План побега-3. Фильм
03:35 Тайны Чапман
04:20 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко"
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Неуправляемый. Фильм
21:55 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

В программе передач РЕН ТВ возможны изменения.









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