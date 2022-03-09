Программа передач НТВ на 9 марта 2022 года

Телепрограмма НТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 9 марта 2022 года.



09.03.2022



01:35 Пёс. «Киллер для киллера». «Мститель»

03:30 Гастролеры. 5-я и 6-я серии

04:55 Возвращение Мухтара-2. «Прыжок». «Предложение»

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Контрабандный товар», 1-я и 2-я серии. «Стройка века», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Контрабандный товар», 1-я и 2-я серии. «Стройка века», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:20 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:15 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. 30 лет без паспорта

19:00 Сегодня

20:00Первый отдел-2. «Окончательный диагноз», 1-я и 2-я серии. «Рандеву со смертью», 1-я серия

23:20 Сегодня в Москве

23:40 Пёс. «Любовница», «Коллекционер», «Охота». «Казино ритуальных услуг»



В программе передач НТВ возможны изменения.