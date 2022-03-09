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Программа передач НТВ на 9 марта 2022 года


Телепрограмма НТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 9 марта 2022 года.

09.03.2022

01:35 Пёс. «Киллер для киллера». «Мститель»
03:30 Гастролеры. 5-я и 6-я серии
04:55 Возвращение Мухтара-2. «Прыжок». «Предложение»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Контрабандный товар», 1-я и 2-я серии. «Стройка века», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Контрабандный товар», 1-я и 2-я серии. «Стройка века», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:15 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. 30 лет без паспорта
19:00 Сегодня
20:00Первый отдел-2. «Окончательный диагноз», 1-я и 2-я серии. «Рандеву со смертью», 1-я серия
23:20 Сегодня в Москве
23:40 Пёс. «Любовница», «Коллекционер», «Охота». «Казино ритуальных услуг»

В программе передач НТВ возможны изменения.









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