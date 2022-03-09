Программа передач канала Звезда на 9 марта 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на сегодня. Расписание программ на телеканале 9 марта 2022 года.
09.03.2022
00:15 Граф Монте-Кристо. 1-я - 6-я серии
05:20 Граф Монте-Кристо. 7-я и 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:30 Сверстницы. Фильм
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Не факт!
14:00 Военные новости
14:05 Отдел С.С.С.Р. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
19:05 Специальный репортаж
19:20 Открытый эфир
21:00 Новости дня
21:10 «Между тем» с Наталией Метлиной
21:40 Секретные материалы
22:30 Главный день. Молодая гвардия
23:15 Из жизни начальника уголовного розыска
В программе передач канала Звезда возможны изменения.