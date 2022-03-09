Программа передач канала Звезда на 9 марта 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на сегодня. Расписание программ на телеканале 9 марта 2022 года.



09.03.2022



00:15 Граф Монте-Кристо. 1-я - 6-я серии

05:20 Граф Монте-Кристо. 7-я и 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:30 Сверстницы. Фильм

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Не факт!

14:00 Военные новости

14:05 Отдел С.С.С.Р. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

19:05 Специальный репортаж

19:20 Открытый эфир

21:00 Новости дня

21:10 «Между тем» с Наталией Метлиной

21:40 Секретные материалы

22:30 Главный день. Молодая гвардия

23:15 Из жизни начальника уголовного розыска



В программе передач канала Звезда возможны изменения.