Программа передач Матч ТВ на 9 марта 2022 года

Телепрограмма «Матч ТВ» на сегодня. Расписание программ на телеканале 9 марта 2022 года.
09.03.2022
01:00 Все на Матч!
02:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бавария» (Германия) - «Зальцбург» (Австрия)
03:50 Новости
03:55 Специальный репортаж
04:10 Голевая неделя
04:40 Тот самый бой. Александр Поветкин
05:05 Спортивный детектив. «Мёртвая вода» для ЦСКА
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Специальный репортаж
09:25 Преступник
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Смешанные единоборства. UFC. Колби Ковингтон против Хорхе Масвидаля
13:45 Непобедимый Мэнни Пакьяо. Фильм
14:55 Новости
15:00 Непобедимый Мэнни Пакьяо. Фильм
15:45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
16:10 Все на Матч!
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Металлург» - «Барыс». Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». ЦСКА - «Локомотив» (будет замена, следите за измененияим в программе)
21:50 Все на Матч!
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» (Испания) - ПСЖ (Франция). Прямой эфир
В программе передач СТС возможны изменения.