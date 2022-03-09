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Программа передач Матч ТВ на 9 марта 2022 года


Телепрограмма «Матч ТВ» на сегодня. Расписание программ на телеканале 9 марта 2022 года.

09.03.2022

01:00 Все на Матч! 
02:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бавария» (Германия) - «Зальцбург» (Австрия) 
03:50 Новости 
03:55 Специальный репортаж 
04:10 Голевая неделя 
04:40 Тот самый бой. Александр Поветкин 
05:05 Спортивный детектив. «Мёртвая вода» для ЦСКА 
06:00 Новости 
06:05 Все на Матч! 
09:00 Новости 
09:05 Специальный репортаж 
09:25 Преступник 
11:30 Есть тема! 
12:30 Новости 
12:35 Смешанные единоборства. UFC. Колби Ковингтон против Хорхе Масвидаля
13:45 Непобедимый Мэнни Пакьяо. Фильм
14:55 Новости 
15:00 Непобедимый Мэнни Пакьяо. Фильм
15:45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
16:10 Все на Матч! 
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Металлург» - «Барыс». Прямой эфир
19:15 Все на Матч! 
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». ЦСКА - «Локомотив» (будет замена, следите за измененияим в программе)
21:50 Все на Матч! 
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» (Испания) - ПСЖ (Франция). Прямой эфир

В программе передач СТС возможны изменения.









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