Программа передач Матч ТВ на 9 марта 2022 года

Телепрограмма «Матч ТВ» на сегодня. Расписание программ на телеканале 9 марта 2022 года.



09.03.2022



01:00 Все на Матч!

02:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бавария» (Германия) - «Зальцбург» (Австрия)

03:50 Новости

03:55 Специальный репортаж

04:10 Голевая неделя

04:40 Тот самый бой. Александр Поветкин

05:05 Спортивный детектив. «Мёртвая вода» для ЦСКА

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Специальный репортаж

09:25 Преступник

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Смешанные единоборства. UFC. Колби Ковингтон против Хорхе Масвидаля

13:45 Непобедимый Мэнни Пакьяо. Фильм

14:55 Новости

15:00 Непобедимый Мэнни Пакьяо. Фильм

15:45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

16:10 Все на Матч!

16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Металлург» - «Барыс». Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». ЦСКА - «Локомотив» (будет замена, следите за измененияим в программе)

21:50 Все на Матч!

22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» (Испания) - ПСЖ (Франция). Прямой эфир



В программе передач СТС возможны изменения.