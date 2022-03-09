Программа передач Первого канала на 9 марта 2022 года

Телепрограмма Первого канала на сегодня. Расписание программ на телеканале 9 марта.



09.03.2022



01:40 Андрей Миронов. Скользить по краю

02:25 Наедине со всеми

05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:25 Телеканал «Доброе утро»

09:50 Жить здорово!

10:55 Модный приговор

12:00 Новости

12:15 Время покажет

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:00 Мужское/Женское

17:00 «Время покажет» с Артемом Шейниным

18:00 Вечерние новости

18:40 На самом деле

19:45 Пусть говорят

21:00 Время

21:30 «Янычар». Сериал

23:25 Большая игра



В программе передач Первого канала возможны изменения.