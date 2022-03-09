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Программа передач канала Карусель на 9 марта 2022 года


Телепрограмма канала Карусель на сегодня. Расписание программ на телеканале 9 марта 2022 года.

09.03.2022

01:05 Жила-была царевна
03:15 Барбоскины
05:00 Ранние пташки. Йоко
07:00 С добрым утром, малыши!
07:35 Легенды Спарка
08:05 Малыши и Медведь
08:15 Дракоша Тоша
10:15 Суперкрылья. Суперпомощники
10:45 Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить
11:15 ЛЕГО. Дупло
11:20 Цветняшки!
12:05 Роботы-поезда
12:35 Супер 10
13:05 Бен 10
13:35 Дикие Скричеры
14:00 Навигатор. Новости
14:10 Фиксики. Новенькие
16:00 Подружки-супергерои
16:25 Приключения Барби в доме мечты
16:50 Зебра в клеточку
17:55 Кошечки-собачки
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Команда Флоры
22:00 Ниндзяго
22:15 Скай Бластерс
22:30 Герои Гуджитсу
22:40 Инфинити Надо
23:10 Супер Спин Комбо
23:35 Обезьянки

В программе передач канала Карусель возможны изменения.









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