Программа передач канала Карусель на 9 марта 2022 года

Телепрограмма канала Карусель на сегодня. Расписание программ на телеканале 9 марта 2022 года.



09.03.2022



01:05 Жила-была царевна

03:15 Барбоскины

05:00 Ранние пташки. Йоко

07:00 С добрым утром, малыши!

07:35 Легенды Спарка

08:05 Малыши и Медведь

08:15 Дракоша Тоша

10:15 Суперкрылья. Суперпомощники

10:45 Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить

11:15 ЛЕГО. Дупло

11:20 Цветняшки!

12:05 Роботы-поезда

12:35 Супер 10

13:05 Бен 10

13:35 Дикие Скричеры

14:00 Навигатор. Новости

14:10 Фиксики. Новенькие

16:00 Подружки-супергерои

16:25 Приключения Барби в доме мечты

16:50 Зебра в клеточку

17:55 Кошечки-собачки

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Команда Флоры

22:00 Ниндзяго

22:15 Скай Бластерс

22:30 Герои Гуджитсу

22:40 Инфинити Надо

23:10 Супер Спин Комбо

23:35 Обезьянки



В программе передач канала Карусель возможны изменения.