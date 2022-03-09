Программа передач ТВЦ на 9 марта 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на сегодня. Расписание программ на телеканале 9 марта 2022 года.
09.03.2022
00:10 Коснувшись сердца. 2-я серия
00:55 Коснувшись сердца. 3-я серия
01:40 Коснувшись сердца. 4-я серия
02:35 Железная маска
04:40 Женская логика. Вирус позитива
05:30 10 самых! Фобии "звёзд"
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Инфекционный артрит
08:45 Старая гвардия. 1-я серия
09:45 Старая гвардия. 2-я серия
10:40 Юрий Беляев. Аристократ из Ступино
11:30 События
11:50 Пуаро Агаты Кристи. Приключения итальянского аристократа
12:40 Пуаро Агаты Кристи. Коробка шоколадных конфет
13:40 Мой герой. Сергей Лукьяненко
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анна-детективъ-3. 1-я серия
16:00 Анна-детективъ-3. 2-я серия
16:55 Роковые знаки звёзд
17:50 События
18:10 Закаты и рассветы. 1-я серия
19:00 Закаты и рассветы. 2-я серия
19:55 Закаты и рассветы. 3-я серия
20:50 Закаты и рассветы. 4-я серия
22:00 События
22:35 Хватит слухов!
23:05 Люсьена Овчинникова. Страшно жить
00:00 События. 25-й час
В программе передач ТВЦ возможны изменения.