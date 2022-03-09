Программа передач ТВЦ на 9 марта 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на сегодня. Расписание программ на телеканале 9 марта 2022 года.



09.03.2022



00:10 Коснувшись сердца. 2-я серия

00:55 Коснувшись сердца. 3-я серия

01:40 Коснувшись сердца. 4-я серия

02:35 Железная маска

04:40 Женская логика. Вирус позитива

05:30 10 самых! Фобии "звёзд"

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Инфекционный артрит

08:45 Старая гвардия. 1-я серия

09:45 Старая гвардия. 2-я серия

10:40 Юрий Беляев. Аристократ из Ступино

11:30 События

11:50 Пуаро Агаты Кристи. Приключения итальянского аристократа

12:40 Пуаро Агаты Кристи. Коробка шоколадных конфет

13:40 Мой герой. Сергей Лукьяненко

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анна-детективъ-3. 1-я серия

16:00 Анна-детективъ-3. 2-я серия

16:55 Роковые знаки звёзд

17:50 События

18:10 Закаты и рассветы. 1-я серия

19:00 Закаты и рассветы. 2-я серия

19:55 Закаты и рассветы. 3-я серия

20:50 Закаты и рассветы. 4-я серия

22:00 События

22:35 Хватит слухов!

23:05 Люсьена Овчинникова. Страшно жить

00:00 События. 25-й час



В программе передач ТВЦ возможны изменения.