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Гороскоп на 9 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...


Правдивый гороскоп на сегодня. Гороскоп для знаков зодиака на 9 марта 2022 года.

Овен

Вам не хватает ярких переживаний и впечатлений. Не ждите их, организуйте сами – сходите в новое место, съешьте что-то новое.

Телец

Не советуем браться за что-то новое. Но можно доводить идеи до ума и разрабатывать проекты на будущее.

Близнецы

Некуда спешить. Занимаясь важными делами, старайтесь сохранять комфортный темп. Это позволит вам не совершить ошибок и добиться успеха.

Рак

Один из самых важных для вас дней в 2022 году. Возможно, многие дела сегодня решатся самим собой, без вашего участия.

Лев

Ваша спешка может только испортить серьезные дела и новые цели. Старайтесь сохранять комфортный для вас темп. 

Дева

Не все будет даваться просто, поэтому где-то придется поднажать. Верьте в себя.

Весы

От ваших решений и поступков сегодня зависит тенденции не только этого дня, но и многих месяцев. Поэтому подходите ко всему с умом.

Скорпион

Сегодня можно добиться удачи абсолютно во всем. Вы сможете решить даже те дела, которые сложно сдвинуть с мертвой точки.

Козерог

Вам не хватает определенности, слишком много «но» и слишком часты перемены. Постарайтесь устаканить все, принять правильные решения.

Стрелец

День безумной информации, которая может перевернуть вашу жизнь с ног на голову. Поэтому прислушивайтесь к новостям, и действуйте незамедлительно.

Водолей

Имеет смысл разработать новые проекты, довести до ума идеи, совсем скоро вы сможете их осуществить.

Рыбы

Ситуации этого дня могут склонить вас на нестандартные поступки и необычные решения. В этот момент нужно обязательно прислушиваться к внутреннему голосу, чтобы не совершить ошибку.









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  • Программа передач НТВ на 9 марта 2022 года
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