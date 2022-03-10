Гороскоп на 10 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...

Правдивый гороскоп на сегодня. Гороскоп для знаков зодиака на 10 марта 2022 года.



10.03.2022



Овен



Удача сегодня будет ходить с вами за руку, поэтому вам обязательно будет везти в каких-то мелких делах. За крупные пока не стоит браться.



Телец



Сегодня вы рисуете свое будущее. Так что полезно заняться делами, которые обязательно принесут вам успех и деньги



Близнецы



Не напрягайтесь сегодня ни физически, ни морально, иначе это скажется на вашем здоровье. Больше отдыхайте.



Рак



Сегодня вами будут править эмоции. Не имеет смысла браться за что-то серьезное и конкретное. Больше общайтесь.



Лев



День будет спокойным и размеренным. Но это отличное время разобраться с затянувшимися делами. Ярких ощущений и эмоций сегодня не предвидится.



Дева



Подумайте о будущем – то, что вы начнете сейчас, будет сопровождать вас весь месяц.



Весы



У вас много забот. Постарайтесь смотреть на некоторые проблемы с другой стороны – так вы поймете, как именно с ними бороться.



Скорпион



Пересмотрите все ваши планы и идеи. В личной жизни стоит проявлять заботу – она нужна вашим близким.



Козерог



Не бойтесь браться за самые сложные дела – покажите конкурентам, на что вы действительно способны.



Стрелец



Не стоит в этот день часто сталкиваться с коллегами на работе. Возможно, кто-то из них плетет интриги, и вы можете стать частью их.



Водолей



Сегодня вас ожидает на работе много дел. Отказаться не получится. А вот расправиться с ними быстрее вы сможете, если посмотрите на все с другой стороны.



Рыбы



Сложный день, придется очень много работать и еще больше общаться. Совет на сегодня - старайтесь держаться подальше от негативных людей.



















Гороскоп на 9 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы... Программа передач СТС на 9 марта 2022 года Программа передач канала Звезда на 9 марта 2022 года Программа передач НТВ на 9 марта 2022 года Программа передач НТВ на 8 марта 2022 года



