Коронавирус на 9 марта 2022 года - статистика заражений и умерших людей в России

На сегодня, 9 марта, общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 17 140 069 человек.

За сутки число заражений составило 58 675 (из них 3 054 госпитализированы). Умерли за сутки в России 645 человек.

Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 845 109. Всего за все время время в мире заразились 449 728 702 человек. Зафиксировано за сутки 7 373 смертей (всего - 6 014 690 человек).

Коронавирус в спорте - последние новости

- 3 марта в Москве отменили QR-коды и разрешили заполнять спортивные арены на 100%.

- Сербский теннисист Новак Джокович сможет выступить на «Ролан Гаррос» из-за отмены с 3 марта паспортов вакцинации во Франции.