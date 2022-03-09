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Коронавирус на 9 марта 2022 года - статистика заражений и умерших людей в России


На сегодня, 9 марта, общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 17 140 069 человек.

 

За сутки число заражений составило 58 675 (из них 3 054 госпитализированы). Умерли за сутки в России 645 человек.

 

Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 845 109. Всего за все время время в мире заразились 449 728 702 человек. Зафиксировано за сутки 7 373 смертей (всего - 6 014 690 человек).

 

Коронавирус в спорте - последние новости

 

- 3 марта в Москве отменили QR-коды и разрешили заполнять спортивные арены на 100%.

 

- Сербский теннисист Новак Джокович сможет выступить на «Ролан Гаррос» из-за отмены с 3 марта паспортов вакцинации во Франции.









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