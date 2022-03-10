Программа передач Россия 1 на 10 марта 2022 года

Телепрограмма канала «Россия 1» на сегодня. Расписание передач на телеканале 10 марта.
10.03.2022
00:00 Годунов. Продолжение. 1-я серия
01:10 Пыльная работа. 31-я серия
02:00 Пыльная работа. 32-я серия
02:50 Пыльная работа. 33-я серия
03:40 Семейный детектив
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
00:00 Годунов. Продолжение. 2-я серия
В программе передач «Россия 1» возможны изменения.