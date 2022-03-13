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Программа передач Россия 1 на 13 марта 2022 года. Сегодня в эфире


Телепрограмма канала «Россия 1» на сегодня. Расписание передач на телеканале 13 марта.

13.03.2022

01:25 Серебряные коньки. Фильм
03:40 Право последней ночи. Фильм
05:25 Гостья из прошлого. Фильм
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Доктор Мясников
12:30 Счастливая серая мышь. Фильм
14:30 Я все помню. Сериал
17:50 Танцы со звёздами. Новый сезон
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

В программе передач «Россия 1» возможны изменения.









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