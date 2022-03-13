Программа передач Россия 1 на 13 марта 2022 года. Сегодня в эфире

Телепрограмма канала «Россия 1» на сегодня. Расписание передач на телеканале 13 марта.



13.03.2022



01:25 Серебряные коньки. Фильм

03:40 Право последней ночи. Фильм

05:25 Гостья из прошлого. Фильм

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Доктор Мясников

12:30 Счастливая серая мышь. Фильм

14:30 Я все помню. Сериал

17:50 Танцы со звёздами. Новый сезон

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым



В программе передач «Россия 1» возможны изменения.