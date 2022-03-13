Программа передач НТВ на 13 марта 2022 года. Сегодня в эфире

Телепрограмма НТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 13 марта 2022 года.
13.03.2022
01:00 Квартирник НТВ у Маргулиса. ЮТА
02:10 Дачный ответ
03:20 Гастролеры. 12-я - 14-я серии
04:50 Когда я брошу пить...
06:35 Центральное телевидение
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:40 Маска
00:00 Основано на реальных событиях
В программе передач НТВ возможны изменения.