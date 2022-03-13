Программа передач НТВ на 13 марта 2022 года. Сегодня в эфире

Телепрограмма НТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 13 марта 2022 года.



13.03.2022



01:00 Квартирник НТВ у Маргулиса. ЮТА

02:10 Дачный ответ

03:20 Гастролеры. 12-я - 14-я серии

04:50 Когда я брошу пить...

06:35 Центральное телевидение

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

12:00 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:40 Маска

00:00 Основано на реальных событиях



В программе передач НТВ возможны изменения.