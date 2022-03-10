Программа передач канала Звезда на 10 марта 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на сегодня. Расписание программ на телеканале 10 марта 2022 года.



10.03.2022



01:10 Женщин обижать не рекомендуется

02:30 Зоя Воскресенская. Мадам «совершенно секретно»

03:15 Из всех орудий

03:55 Отдел С.С.С.Р. 1-я и 2-я серии

03:55 Отдел С.С.С.Р. 1-я и 2-я серии

05:20 Отдел С.С.С.Р. 3-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Апачи

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Не факт!

14:00 Военные новости

14:05 Отдел С.С.С.Р

18:00 Новости дня

19:05 Специальный репортаж

19:20 Открытый эфир

21:00 Новости дня

21:10 «Между тем» с Наталией Метлиной

21:40 Код доступа

22:30 Легенды науки. Михаил Чумаков

23:15 Конец императора тайги



В программе передач канала Звезда возможны изменения.