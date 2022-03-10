Программа передач канала Звезда на 10 марта 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на сегодня. Расписание программ на телеканале 10 марта 2022 года.
10.03.2022
01:10 Женщин обижать не рекомендуется
02:30 Зоя Воскресенская. Мадам «совершенно секретно»
03:15 Из всех орудий
03:55 Отдел С.С.С.Р. 1-я и 2-я серии
03:55 Отдел С.С.С.Р. 1-я и 2-я серии
05:20 Отдел С.С.С.Р. 3-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Апачи
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Не факт!
14:00 Военные новости
14:05 Отдел С.С.С.Р
18:00 Новости дня
19:05 Специальный репортаж
19:20 Открытый эфир
21:00 Новости дня
21:10 «Между тем» с Наталией Метлиной
21:40 Код доступа
22:30 Легенды науки. Михаил Чумаков
23:15 Конец императора тайги
В программе передач канала Звезда возможны изменения.