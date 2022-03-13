Программа передач канала Звезда на 13 марта 2022 года. Сегодня в эфире Звезды

Телепрограмма канала Звезда на сегодня. Расписание программ на телеканале 13 марта 2022 года.



13.03.2022



01:30 Опасно для жизни! Фильм

03:00 Право на выстрел. Фильм

04:10 Сквозной удар: Авиабаза особого назначения

05:00 Солдаты. Фильм

06:50 Личный номер. Фильм

09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №91

11:30 Секретные материалы. Узники особого назначения. Операция "Агитация"

12:20 Код доступа

13:15 Специальный репортаж

13:35 Нулевая мировая. 1-я - 4-я серии

18:00 Главное с Ольгой Беловой

19:20 Легенды советского сыска

22:45 Сделано в СССР

23:00 Фетисов

23:45 Инспектор-разиня. Фильм



В программе передач канала Звезда возможны изменения.