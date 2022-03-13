Программа передач канала Звезда на 13 марта 2022 года. Сегодня в эфире Звезды

Телепрограмма канала Звезда на сегодня. Расписание программ на телеканале 13 марта 2022 года.
13.03.2022
01:30 Опасно для жизни! Фильм
03:00 Право на выстрел. Фильм
04:10 Сквозной удар: Авиабаза особого назначения
05:00 Солдаты. Фильм
06:50 Личный номер. Фильм
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №91
11:30 Секретные материалы. Узники особого назначения. Операция "Агитация"
12:20 Код доступа
13:15 Специальный репортаж
13:35 Нулевая мировая. 1-я - 4-я серии
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:20 Легенды советского сыска
22:45 Сделано в СССР
23:00 Фетисов
23:45 Инспектор-разиня. Фильм
В программе передач канала Звезда возможны изменения.