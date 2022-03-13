Программа передач СТС на 13 марта 2022 года. Сегодня в эфире

Телепрограмма СТС на сегодня. Расписание программ на телеканале 13 марта 2022 года.



13.03.2022



01:15 Добро пожаловать в Zомбилэнд

02:45 Напарник. Фильм

04:10 Воронины

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:05 Фиксики

06:25 Дудочка и кувшинчик

06:35 Грибок-теремок

06:45 Три кота

07:30 Царевны

07:55 Шоу «Уральских пельменей»

09:15 Миньоны

11:05 Гадкий я

12:55 Гадкий я-2

14:55 Гадкий я-3

16:40 Рататуй

18:55 Зверополис

21:00 Аладдин

23:35 Код Да Винчи



В программе передач СТС возможны изменения.