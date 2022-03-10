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Программа передач Первого канала на 10 марта 2022 года


Телепрограмма Первого канала на сегодня. Расписание программ на телеканале 10 марта.

10.03.2022

00:45 Кто такой этот Кустурица?
02:35 Время покажет
03:00 Новости
03:05 Время покажет
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Жить здорово!
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Время покажет
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:00 Мужское/Женское
17:00 «Время покажет» с Артемом Шейниным
18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле
19:45 Пусть говорят
21:00 Время
21:30 «Янычар». Сериал
23:25 Большая игра

В программе передач Первого канала возможны изменения.









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