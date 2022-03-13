Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ Другие




Программа передач Первого канала на 13 марта 2022 года. Сегодня в эфире


Телепрограмма Первого канала на сегодня. Расписание программ на телеканале 13 марта.

13.03.2022

00:15 Пряности и страсти. Фильм
02:30 Время покажет
04:50 Ты у меня одна. Фильм
06:00 Новости
06:10 Ты у меня одна. Фильм
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой. Сезон 6. Ка-52. «Аллигатор"
08:10 Здоровье
09:20 «Непутёвые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Жизнь других
11:15 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:00 «Батальон». К юбилею Марии Ароновой
16:25 Леонид Дербенев. «Этот мир придуман не нами...»
17:20 «Между прошлым и будущим». Гала-концерт к 90-летию со дня рождения поэта Леонида Дербенева
19:10 «Две звезды. Отцы и дети». Праздничный выпуск
21:00 Время
22:00 Тень звезды. Фильм
23:40 Пряности и страсти. Фильм

В программе передач Первого канала возможны изменения.









  • Программа передач канала Карусель на 11 марта 2022 года. Сегодня в эфире Ка ...
  • Программа передач Первого канала на 11 марта 2022 года. Сегодня в эфире Пер ...
  • Программа передач канала Звезда на 11 марта 2022 года. Сегодня в эфире Звез ...
  • Программа передач канала Звезда на 10 марта 2022 года
    •




    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ на сегодня

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022.

    100 лучших снайперов за всю историю НХЛ

    Лучшие снайперы НХЛ

    В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин.

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 766. Овечкин догнал Яромира Ягра и занял третье место в списке лучших снайперов НХЛ.

    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 12 марта 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

    Лучшие бомбардиры НХЛ

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».









    Время начала «Милан» - «Эмполи» 12 марта. Где смотреть в прямом эфире матч 28 тура чемпионата Италии
    Программа передач ТНТ на 13 марта 2022 года. Сегодня в эфире
    Программа передач РЕН ТВ на 13 марта 2022 года. Сегодня в эфире
    Программа передач СТС на 13 марта 2022 года. Сегодня в эфире
    Программа передач НТВ на 13 марта 2022 года. Сегодня в эфире
    Программа передач ТВЦ на 13 марта 2022 года. Сегодня в эфире
    Программа передач Россия 1 на 13 марта 2022 года. Сегодня в эфире
    Программа передач Первого канала на 13 марта 2022 года. Сегодня в эфире
    Где находится Бровары на карте Украины. Главный центр радиоразведки ВС Украины
    Футбол России и Европы на ТВ 12 марта 2022 в прямом эфире
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru