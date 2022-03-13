Программа передач Первого канала на 13 марта 2022 года. Сегодня в эфире

Телепрограмма Первого канала на сегодня. Расписание программ на телеканале 13 марта.



13.03.2022



00:15 Пряности и страсти. Фильм

02:30 Время покажет

04:50 Ты у меня одна. Фильм

06:00 Новости

06:10 Ты у меня одна. Фильм

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой. Сезон 6. Ка-52. «Аллигатор"

08:10 Здоровье

09:20 «Непутёвые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Жизнь других

11:15 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:00 «Батальон». К юбилею Марии Ароновой

16:25 Леонид Дербенев. «Этот мир придуман не нами...»

17:20 «Между прошлым и будущим». Гала-концерт к 90-летию со дня рождения поэта Леонида Дербенева

19:10 «Две звезды. Отцы и дети». Праздничный выпуск

21:00 Время

22:00 Тень звезды. Фильм

23:40 Пряности и страсти. Фильм



В программе передач Первого канала возможны изменения.