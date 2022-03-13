Программа передач Первого канала на 13 марта 2022 года. Сегодня в эфире

Телепрограмма Первого канала на сегодня. Расписание программ на телеканале 13 марта.
13.03.2022
00:15 Пряности и страсти. Фильм
02:30 Время покажет
04:50 Ты у меня одна. Фильм
06:00 Новости
06:10 Ты у меня одна. Фильм
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой. Сезон 6. Ка-52. «Аллигатор"
08:10 Здоровье
09:20 «Непутёвые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Жизнь других
11:15 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:00 «Батальон». К юбилею Марии Ароновой
16:25 Леонид Дербенев. «Этот мир придуман не нами...»
17:20 «Между прошлым и будущим». Гала-концерт к 90-летию со дня рождения поэта Леонида Дербенева
19:10 «Две звезды. Отцы и дети». Праздничный выпуск
21:00 Время
22:00 Тень звезды. Фильм
23:40 Пряности и страсти. Фильм
В программе передач Первого канала возможны изменения.