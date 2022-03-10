Программа передач канала Карусель на 10 марта 2022 года

Телепрограмма канала Карусель на сегодня. Расписание программ на телеканале 10 марта 2022 года.



10.03.2022



00:25 Ну, погоди!

01:30 Белка и Стрелка. Озорная семейка

03:15 Барбоскины

05:00 Ранние пташки. Панда и Крош

07:00 С добрым утром, малыши!

07:35 Легенды Спарка

08:05 Малыши и Медведь

08:15 Три кота

10:15 Суперкрылья. Суперпомощники

10:45 Проще простого!

11:00 ЛЕГО. Дупло

11:10 Цветняшки!

12:05 Роботы-поезда

12:35 Супер 10

13:05 Бен 10

13:35 Дикие Скричеры

14:00 Навигатор. Новости

14:10 Фиксики. Новенькие

16:00 Подружки-супергерои

16:25 Приключения Барби в доме мечты

16:50 Зебра в клеточку

17:55 Ми-ми-мишки

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Оранжевая корова

22:00 Ниндзяго

22:15 Скай Бластерс

22:30 Герои Гуджитсу

22:40 Инфинити Надо

23:10 Супер Спин Комбо

23:35 Ну, погоди!



В программе передач канала Карусель возможны изменения.