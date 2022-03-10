Программа передач ТВЦ на 10 марта 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на сегодня. Расписание программ на телеканале 10 марта 2022 года.
10.03.2022
00:35 Петровка, 38
00:55 Прощание. Михаил Евдокимов
01:35 Политические убийства
02:15 Знак качества. Сахар
02:55 Петровка, 38
03:10 Анна-детективъ-3. 1-я серия
03:55 Анна-детективъ-3. 2-я серия
04:40 Людмила Иванова. Не унывай!
05:20 Мой герой. Сергей Лукьяненко
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Конструктор завтрака
08:45 Старая гвардия. 3-я серия
09:45 Старая гвардия. 4-я серия
10:40 Виктор Мережко. Здравствуй и прощай
11:30 События
11:50 Пуаро Агаты Кристи. Зеркало мертвеца
12:40 Пуаро Агаты Кристи. Кража драгоценностей в «Гранд Метрополитен»
13:40 Мой герой. Мария Аронова
14:30 События
14:55 Город новостей
15:10 Анна-детективъ-3. 3-я серия
16:05 Анна-детективъ-3. 4-я серия
17:00 Послание с того света
17:50 События
18:15 Вопреки очевидному. 1-я серия
19:10 Вопреки очевидному. 2-я серия
20:05 Вопреки очевидному. 3-я серия
21:00 Вопреки очевидному. 4-я серия
22:00 События
22:35 10 самых... Знаменитые двоечники
23:05 Назад в СССР. Ширпотреб и индпошив
00:00 События. 25-й час
В программе передач ТВЦ возможны изменения.