Программа передач ТВЦ на 10 марта 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на сегодня. Расписание программ на телеканале 10 марта 2022 года.



10.03.2022



00:35 Петровка, 38

00:55 Прощание. Михаил Евдокимов

01:35 Политические убийства

02:15 Знак качества. Сахар

02:55 Петровка, 38

03:10 Анна-детективъ-3. 1-я серия

03:55 Анна-детективъ-3. 2-я серия

04:40 Людмила Иванова. Не унывай!

05:20 Мой герой. Сергей Лукьяненко

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Конструктор завтрака

08:45 Старая гвардия. 3-я серия

09:45 Старая гвардия. 4-я серия

10:40 Виктор Мережко. Здравствуй и прощай

11:30 События

11:50 Пуаро Агаты Кристи. Зеркало мертвеца

12:40 Пуаро Агаты Кристи. Кража драгоценностей в «Гранд Метрополитен»

13:40 Мой герой. Мария Аронова

14:30 События

14:55 Город новостей

15:10 Анна-детективъ-3. 3-я серия

16:05 Анна-детективъ-3. 4-я серия

17:00 Послание с того света

17:50 События

18:15 Вопреки очевидному. 1-я серия

19:10 Вопреки очевидному. 2-я серия

20:05 Вопреки очевидному. 3-я серия

21:00 Вопреки очевидному. 4-я серия

22:00 События

22:35 10 самых... Знаменитые двоечники

23:05 Назад в СССР. Ширпотреб и индпошив

00:00 События. 25-й час



В программе передач ТВЦ возможны изменения.