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Программа передач ТВЦ на 13 марта 2022 года. Сегодня в эфире


Телепрограмма ТВЦ на сегодня. Расписание программ на телеканале 13 марта 2022 года.

13.03.2022

00:25 Жены Третьего рейха
01:05 Хватит слухов!
01:35 Роковые знаки звёзд
02:15 Послание с того света
02:55 Изгнание дьявола
03:35 Интервью с вампиром
04:15 Пророки последних дней
04:55 Охота на ведьм
05:35 Проклятие кремлевских жен
06:15 Весёлая карусель
06:25 Охотница. 1-я серия
07:15 Охотница. 2-я серия
08:15 Охотница-2. 1-я серия
09:05 Охотница-2. 2-я серия
10:05 Знак качества. Сахар
10:55 Страна чудес. Суздаль
11:30 События
11:45 Петровка, 38
13:30 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 Ночной переезд. 1-я серия
15:50 Ночной переезд. 2-я серия
16:50 Сорок розовых кустов. 1-я серия
17:45 Сорок розовых кустов. 2-я серия
18:40 Сорок розовых кустов. 3-я серия
19:35 Сорок розовых кустов. 4-я серия
20:35 Сфинксы северных ворот. 1-я серия
21:25 Сфинксы северных ворот. 2-я серия
22:15 Сфинксы северных ворот. 3-я серия
23:05 Сфинксы северных ворот. 4-я серия

В программе передач ТВЦ возможны изменения.









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