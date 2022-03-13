Программа передач ТВЦ на 13 марта 2022 года. Сегодня в эфире

Телепрограмма ТВЦ на сегодня. Расписание программ на телеканале 13 марта 2022 года.



13.03.2022



00:25 Жены Третьего рейха

01:05 Хватит слухов!

01:35 Роковые знаки звёзд

02:15 Послание с того света

02:55 Изгнание дьявола

03:35 Интервью с вампиром

04:15 Пророки последних дней

04:55 Охота на ведьм

05:35 Проклятие кремлевских жен

06:15 Весёлая карусель

06:25 Охотница. 1-я серия

07:15 Охотница. 2-я серия

08:15 Охотница-2. 1-я серия

09:05 Охотница-2. 2-я серия

10:05 Знак качества. Сахар

10:55 Страна чудес. Суздаль

11:30 События

11:45 Петровка, 38

13:30 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 Ночной переезд. 1-я серия

15:50 Ночной переезд. 2-я серия

16:50 Сорок розовых кустов. 1-я серия

17:45 Сорок розовых кустов. 2-я серия

18:40 Сорок розовых кустов. 3-я серия

19:35 Сорок розовых кустов. 4-я серия

20:35 Сфинксы северных ворот. 1-я серия

21:25 Сфинксы северных ворот. 2-я серия

22:15 Сфинксы северных ворот. 3-я серия

23:05 Сфинксы северных ворот. 4-я серия



В программе передач ТВЦ возможны изменения.