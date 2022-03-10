Программа передач Матч ТВ на 10 марта 2022 года

Телепрограмма «Матч ТВ» на сегодня. Расписание программ на телеканале 10 марта 2022 года.



10.03.2022



01:00 Все на Матч!

02:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Манчестер Сити» (Англия) - «Спортинг» (Португалия)

03:50 Новости

03:55 Специальный репортаж

04:10 Голевая неделя РФ

04:40 Третий тайм

05:05 Спортивный детектив. Дети Гермеса и Афродиты

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Специальный репортаж

09:25 Непобедимый Мэнни Пакьяо

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Смешанные единоборства. ACA. М. Магомедов - Г. Матевосян

13:45 Боец поневоле

14:55 Новости

15:00 Боец поневоле

15:50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

16:15 Все на Матч!

16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Салават Юлаев» - «Сибирь». Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Ак Барс» - «Авангард». Прямой эфир

21:50 Все на Матч!

21:55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Севилья» (Испания) - «Вест Хэм» (Англия). Прямой эфир

22:45 Все на Матч!

22:55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Барселона» (Испания) - «Галатасарай» (Турция). Прямой эфир



В программе передач СТС возможны изменения.