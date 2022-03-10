Программа передач Матч ТВ на 10 марта 2022 года

Телепрограмма «Матч ТВ» на сегодня. Расписание программ на телеканале 10 марта 2022 года.
10.03.2022
01:00 Все на Матч!
02:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Манчестер Сити» (Англия) - «Спортинг» (Португалия)
03:50 Новости
03:55 Специальный репортаж
04:10 Голевая неделя РФ
04:40 Третий тайм
05:05 Спортивный детектив. Дети Гермеса и Афродиты
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Специальный репортаж
09:25 Непобедимый Мэнни Пакьяо
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Смешанные единоборства. ACA. М. Магомедов - Г. Матевосян
13:45 Боец поневоле
14:55 Новости
15:00 Боец поневоле
15:50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
16:15 Все на Матч!
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Салават Юлаев» - «Сибирь». Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Ак Барс» - «Авангард». Прямой эфир
21:50 Все на Матч!
21:55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Севилья» (Испания) - «Вест Хэм» (Англия). Прямой эфир
22:45 Все на Матч!
22:55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Барселона» (Испания) - «Галатасарай» (Турция). Прямой эфир
В программе передач СТС возможны изменения.