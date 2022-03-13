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Программа передач Матч ТВ на 13 марта 2022 года. Сегодня в эфире Матч ТВ


Телепрограмма «Матч ТВ» на сегодня. Расписание программ на телеканале 13 марта 2022 года.

13.03.2022

00:45 Все на Матч!
01:30 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Зенит-Казань»
02:55 Новости
03:00 Смешанные единоборства. UFC. Т. Сантос - М. Анкалаев. Прямой эфир из США
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Э. Ретик - Дж. Грант. Дж. Риггс - К. Тирни. Прямой эфир из США
08:30 Новости
08:35 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Маша и Медведь
09:35 Ночной беглец
11:55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Урал» - «Ахмат». Прямой эфир
14:00 Все на Матч!
14:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Болонья». Прямой эфир
16:25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Крылья Советов» - «Зенит». Прямой эфир
18:30 Футбол. Российская Премьер-лига. «Спартак» - «Краснодар». Прямой эфир
21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
21:55 Новости
22:05 Все на Матч!
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Интер». Прямой эфир

В программе передач СТС возможны изменения.









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