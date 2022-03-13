Программа передач Матч ТВ на 13 марта 2022 года. Сегодня в эфире Матч ТВ

Телепрограмма «Матч ТВ» на сегодня. Расписание программ на телеканале 13 марта 2022 года.



13.03.2022



00:45 Все на Матч!

01:30 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Зенит-Казань»

02:55 Новости

03:00 Смешанные единоборства. UFC. Т. Сантос - М. Анкалаев. Прямой эфир из США

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Э. Ретик - Дж. Грант. Дж. Риггс - К. Тирни. Прямой эфир из США

08:30 Новости

08:35 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Маша и Медведь

09:35 Ночной беглец

11:55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Урал» - «Ахмат». Прямой эфир

14:00 Все на Матч!

14:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Болонья». Прямой эфир

16:25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Крылья Советов» - «Зенит». Прямой эфир

18:30 Футбол. Российская Премьер-лига. «Спартак» - «Краснодар». Прямой эфир

21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым

21:55 Новости

22:05 Все на Матч!

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Интер». Прямой эфир



В программе передач СТС возможны изменения.