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Где находится Запорожье на карте Украины, карта Запорожья


Запорожье на карте Украины

Карта Запорожья

Карта Звпорожья

Карта расположения Запорожской АЭС (Энергодар)

Запорожская АЭС, Энергодар

Запорожье - город на реке Днепр, один из крупнейших городов юга Украины. В запорожской области расположена самая крупная в Европе АЭС.

Краткая справка

Основан: 952 год.

Население: 722 тыс. человек.

Расстояние до Киева по трассе - 524 км.

Главные спортивные объекты Запорожья

Футбольный стадион «Славутич Арена» на 11 883 зрителей. Домашняя арена для клуба МФК «Металлург», выступающего во второй лиге Украины. Временно на стадионе проводит матчи «Заря» Луганск.

Дворец спорта «Юность» на 3 200 зрителей. Домашняя арена для баскетбольного клуба «Запорожье», выступающего в Суперлиге и гандбольной команды «Мотор».

Спортивный комплекс «Мотор Сич». Плавательный бассейн, гандбольный зал, стадион на 10 000 зрителей.









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