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Где находится Киев на карте Украины, карта Киева, аэродром Гостомель


Киев на карте Украины

Карта Киева, Гостомель - на северо-западе от города

Карта Киева

Карта центра Киева

Карта центра Киева

Киев - столица и самый крупный город Украины. Расположен на реке Днепр.

Краткая справка

Основан: 6-10 века.

Население: 2 954 тыс. человек.

Расстояние до Москвы по трассе - 857 км.

Главные спортивные объекты Киева

Национальный спортивный комплекс «Олимпийский» на 70 050 зрителей. Домашняя арена футбольного клуба «Динамо». В последнее время на стадионе также выступала команда «Шахтер» (Донецк).

Стадион «Динамо» им. Валерия Лобановского на 16 873 зрителя.

«Оболонь-Арена» на 5 100 зрителей. Домашний стадион для футбольного клуба «Оболонь», выступающего в Первой лиге Украины.

Дворец спорта на 6 800 зрителей. Домашняя арена для баскетбольного клуба «Будивельник» и хоккейного клуба «Будивельник».









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