



Окрестности Мариуполя. Волноваха







Карта Мариуполя







Мариуполь - город в Донецкой области Украины, крупнейший город на берегу Азовского моря.



Краткая справка



Основан: 1778 год (в этом же году образован Херсон).



Население: 431 тыс. человек.



Расстояние до Киева по трассе - 727 км.



Главные спортивные объекты Мариуполя



Спортивный крытый комплекс «Ильичёвец» на 5 500 зрителей, крупнейший крытый стадион на Украине.



Стадион имени Владимира Бойко (бывший «Ильичёвец») на 12 680 мест. Домашняя арена футбольного клуба «Мариуполь», выступающего в украинской Премьер-лиге.



Плавательный бассейн «Нептун». Домашняя арена клуба по водному поло «Мариуполь» (бывший «Ильичёвец») - многократного чемпиона Украины.