12 марта в Москве состоится центральный матч 21-го тура чемпионата России по футболу. «Локомотив» на своем поле будет принимать ЦСКА.



Время начала матча «Локомотив» - ЦСКА 12 марта



19:00 «Локомотив» - ЦСКА



Время начала матча - московское.



Где смотреть матч в прямом эфире



Матч «Локомотив» - ЦСКА можно будет посмотреть в прямом эфире по телеканалам «Матч ТВ» и «Матч Премьер».



«Локомотив» после 19 матчей имеет в активе 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице. ЦСКА набрал 36 очков и занимает 4-ю строчку в таблице РПЛ.