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Время начала матча «Локомотив» - ЦСКА. 12 марта 2022. Где смотреть в прямом эфире


12 марта в Москве состоится центральный матч 21-го тура чемпионата России по футболу. «Локомотив» на своем поле будет принимать ЦСКА.

Время начала матча «Локомотив» - ЦСКА 12 марта

19:00 «Локомотив» - ЦСКА

Время начала матча - московское.

Где смотреть матч в прямом эфире

Матч «Локомотив» - ЦСКА можно будет посмотреть в прямом эфире по телеканалам «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

«Локомотив» после 19 матчей имеет в активе 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице. ЦСКА набрал 36 очков и занимает 4-ю строчку в таблице РПЛ.









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