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Время начала матча «Спартак» - «Краснодар». 13 марта 2022. Где смотреть в прямом эфире


13 марта в Москве состоится матч 21-го тура чемпионата России по футболу. «Спартак» на своем поле будет принимать «Краснодар».

Время начала матча «Спартак» - «Краснодар»

19:00 «Спартак» - «Краснодар»

Время начала матча - московское.

Где смотреть матч в прямом эфире

Матч «Спартак» - «Краснодар» можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

«Спартак» после 20 матчей имеет в активе 26 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. «Краснодар» набрал 32 очка и занимает 5-ю строчку в таблице РПЛ.









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