13 марта в Москве состоится матч 21-го тура чемпионата России по футболу. «Спартак» на своем поле будет принимать «Краснодар».



Время начала матча «Спартак» - «Краснодар»



19:00 «Спартак» - «Краснодар»



Время начала матча - московское.



Где смотреть матч в прямом эфире



Матч «Спартак» - «Краснодар» можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер».



«Спартак» после 20 матчей имеет в активе 26 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. «Краснодар» набрал 32 очка и занимает 5-ю строчку в таблице РПЛ.