13 марта в Москве состоится матч 21-го тура чемпионата России по футболу. «Спартак» на своем поле будет принимать «Краснодар».
Время начала матча «Спартак» - «Краснодар»
19:00 «Спартак» - «Краснодар»
Время начала матча - московское.
Где смотреть матч в прямом эфире
Матч «Спартак» - «Краснодар» можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
«Спартак» после 20 матчей имеет в активе 26 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. «Краснодар» набрал 32 очка и занимает 5-ю строчку в таблице РПЛ.