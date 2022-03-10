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Коронавирус на 10 марта 2022 года - статистика заражений и умерших людей в России


На сегодня, 10 марта, общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 17 191 300 человек.

За сутки число заражений составило 51 231 (из них 9 401 госпитализированы). Умерли за сутки в России 665 человек.

Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 869 254. Всего за все время время в мире заразились 451 597 956 человек. Зафиксировано за сутки 7 367 смертей (всего - 6 022 057 человек).

Коронавирус в спорте - последние новости

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- Сербский теннисист Новак Джокович сможет выступить на «Ролан Гаррос» из-за отмены с 3 марта паспортов вакцинации во Франции.









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