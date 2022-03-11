Коронавирус на 11 марта 2022 года - статистика. Сколько заболевших и умерших людей на сегодня в России

На сегодня, 11 марта, общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 17 242 043 человек.



За сутки число заражений составило 50 743 (из них 7 566 госпитализированы). Умерли за сутки в России 674 человека.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 817 162. Всего за все время время в мире заразились 453 427 687 человек. Зафиксировано за сутки 7 386 смертей (всего - 6 029 789 человек).



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