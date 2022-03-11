Гороскоп на 11 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...

Правдивый гороскоп на сегодня. Гороскоп для знаков зодиака на 11 марта 2022 года.
11.03.2022
Овен
Сегодня поставьте на паузу реализацию грандиозных планов и сфокусируйтесь на мелочах.
Телец
Звезды щедро поощряют вашу природную практичность и скрупулезность. Наконец-то вам выдастся шанс спокойно поработать в естественном режиме.
Близнецы
В данный момент лучшая новость — это отсутствие плохих новостей. Тренируйте интуицию и попробуйте довериться судьбе. Она не подведет.
Рак
Сегодня необходимо более внимательно и скрупулёзно выполнять все обязательства и должные инструкции. Четко следовать рецептам и врачебным рекомендациям.
Лев
Могут появиться сомнения и переживания. Но все же все эти трудности будут полезны. Они натолкнут вас на новые мысли, заставят пересмотреть свой взгляд на некоторые вещи.
Дева
Будьте внимательны и аккуратны при работе с деньгами, ценными вещами и финансовой документацией. Велик риск что-то упустить.
Весы
День предстоит хлопотный — придется заниматься производственными, бытовыми и медицинскими мелочами.
Скорпион
Появятся внезапные сомнения насчет здоровья, неуверенность в друзьях. Да и прежние ошибки и обманы могут засунуть вам палки в колеса.
Козерог
Сегодняшний день лучше посвятить уединению, восстановлению здоровья и зализыванию ран. Отменяйте все дела, требующие сильного вовлечения и общения с другими.
Стрелец
Главное слово этого дня — недопонимание. Вы не можете понять мотивы действий других людей. Но не стоит слишком всерьез воспринимать сказанное - чужое мнение еще не раз будет меняться.
Водолей
Сегодня вам часто предстоит действовать наугад, но ваше чутье и четкое видение ситуации помогут сделать верный выбор.
Рыбы
Сегодня не стоит концентрироваться на новых делах и новых маршрутах — дела будут двигаться медленно и тяжело. Лучше уделите больше внимания знакомым и родным.