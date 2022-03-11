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Гороскоп на 11 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...


Правдивый гороскоп на сегодня. Гороскоп для знаков зодиака на 11 марта 2022 года.

11.03.2022

Овен

Сегодня поставьте на паузу реализацию грандиозных планов и сфокусируйтесь на мелочах.

Телец

Звезды щедро поощряют вашу природную практичность и скрупулезность. Наконец-то вам выдастся шанс спокойно поработать в естественном режиме.

Близнецы

В данный момент лучшая новость — это отсутствие плохих новостей. Тренируйте интуицию и попробуйте довериться судьбе. Она не подведет.

Рак

Сегодня необходимо более внимательно и скрупулёзно выполнять все обязательства и должные инструкции. Четко следовать рецептам и врачебным рекомендациям.

Лев

Могут появиться сомнения и переживания. Но все же все эти трудности будут полезны. Они натолкнут вас на новые мысли, заставят пересмотреть свой взгляд на некоторые вещи.

Дева

Будьте внимательны и аккуратны при работе с деньгами, ценными вещами и финансовой документацией. Велик риск что-то упустить.

Весы

День предстоит хлопотный — придется заниматься производственными, бытовыми и медицинскими мелочами.

Скорпион

Появятся внезапные сомнения насчет здоровья, неуверенность в друзьях. Да и прежние ошибки и обманы могут засунуть вам палки в колеса.

Козерог

Сегодняшний день лучше посвятить уединению, восстановлению здоровья и зализыванию ран. Отменяйте все дела, требующие сильного вовлечения и общения с другими.

Стрелец

Главное слово этого дня — недопонимание. Вы не можете понять мотивы действий других людей. Но не стоит слишком всерьез воспринимать сказанное - чужое мнение еще не раз будет меняться.

Водолей

Сегодня вам часто предстоит действовать наугад, но ваше чутье и четкое видение ситуации помогут сделать верный выбор.

Рыбы

Сегодня не стоит концентрироваться на новых делах и новых маршрутах — дела будут двигаться медленно и тяжело. Лучше уделите больше внимания знакомым и родным.









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