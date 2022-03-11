Гороскоп на 11 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...

Правдивый гороскоп на сегодня. Гороскоп для знаков зодиака на 11 марта 2022 года.



11.03.2022



Овен



Сегодня поставьте на паузу реализацию грандиозных планов и сфокусируйтесь на мелочах.



Телец



Звезды щедро поощряют вашу природную практичность и скрупулезность. Наконец-то вам выдастся шанс спокойно поработать в естественном режиме.



Близнецы



В данный момент лучшая новость — это отсутствие плохих новостей. Тренируйте интуицию и попробуйте довериться судьбе. Она не подведет.



Рак



Сегодня необходимо более внимательно и скрупулёзно выполнять все обязательства и должные инструкции. Четко следовать рецептам и врачебным рекомендациям.



Лев



Могут появиться сомнения и переживания. Но все же все эти трудности будут полезны. Они натолкнут вас на новые мысли, заставят пересмотреть свой взгляд на некоторые вещи.



Дева



Будьте внимательны и аккуратны при работе с деньгами, ценными вещами и финансовой документацией. Велик риск что-то упустить.



Весы



День предстоит хлопотный — придется заниматься производственными, бытовыми и медицинскими мелочами.



Скорпион



Появятся внезапные сомнения насчет здоровья, неуверенность в друзьях. Да и прежние ошибки и обманы могут засунуть вам палки в колеса.



Козерог



Сегодняшний день лучше посвятить уединению, восстановлению здоровья и зализыванию ран. Отменяйте все дела, требующие сильного вовлечения и общения с другими.



Стрелец



Главное слово этого дня — недопонимание. Вы не можете понять мотивы действий других людей. Но не стоит слишком всерьез воспринимать сказанное - чужое мнение еще не раз будет меняться.



Водолей



Сегодня вам часто предстоит действовать наугад, но ваше чутье и четкое видение ситуации помогут сделать верный выбор.



Рыбы



Сегодня не стоит концентрироваться на новых делах и новых маршрутах — дела будут двигаться медленно и тяжело. Лучше уделите больше внимания знакомым и родным.



















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