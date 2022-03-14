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Программа передач СТС на 14 марта 2022 года. Сегодня в эфире СТС


Телепрограмма СТС на сегодня. Расписание программ на телеканале 14 марта 2022 года.

14.03.2022

02:25 Национальная безопасность. Фильм
03:45 Воронины
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
06:05 Три кота
06:10 Форсаж: Шпионские гонки
07:00 Том и Джерри
08:55 Лжец, лжец. Фильм
10:35 Кролик Питер. Фильм
12:25 Кролик Питер-2. Фильм
14:15 Зверополис. Детям
16:20 Аладдин. Фильм
19:00 Модный синдикат. Сезон 1. 1-я серия. Сериал
19:20 Модный синдикат. Сезон 1. 2-я серия. Сериал
19:45Пираты Карибского моря: Проклятие "Черной жемчужины". Фильм
22:35 Не дрогни! 9-я серия
23:25 Маска. Фильм

В программе передач СТС возможны изменения.









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