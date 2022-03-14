Программа передач СТС на 14 марта 2022 года. Сегодня в эфире СТС

Телепрограмма СТС на сегодня. Расписание программ на телеканале 14 марта 2022 года.



14.03.2022



02:25 Национальная безопасность. Фильм

03:45 Воронины

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:05 Три кота

06:10 Форсаж: Шпионские гонки

07:00 Том и Джерри

08:55 Лжец, лжец. Фильм

10:35 Кролик Питер. Фильм

12:25 Кролик Питер-2. Фильм

14:15 Зверополис. Детям

16:20 Аладдин. Фильм

19:00 Модный синдикат. Сезон 1. 1-я серия. Сериал

19:20 Модный синдикат. Сезон 1. 2-я серия. Сериал

19:45Пираты Карибского моря: Проклятие "Черной жемчужины". Фильм

22:35 Не дрогни! 9-я серия

23:25 Маска. Фильм



В программе передач СТС возможны изменения.