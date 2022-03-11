Программа передач РЕН ТВ на 11 марта 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 11 марта 2022 года.



11.03.2022



00:30 План побега-2. Фильм

02:10 План побега-3. Фильм

03:35 Тайны Чапман

04:25 Документальный проект

05:00 Документальный проект

06:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Поцелуй дракона. Фильм

21:55 Средь бела дня. Фильм

23:40 «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль». Фильм



В программе передач РЕН ТВ возможны изменения.