Программа передач РЕН ТВ на 14 марта 2022 года. Сегодня в эфире РЕН ТВ

Телепрограмма РЕН ТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 14 марта 2022 года.



14.03.2022



01:00 Самые шокирующие гипотезы

04:20 «Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко»

05:00 «Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко»

06:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Документальный спецпроект

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Ангел мести. Фильм

21:55 Водить по-русски

23:00 Новости

23:25 Неизвестная история



В программе передач РЕН ТВ возможны изменения.