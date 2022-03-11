Программа передач канала Звезда на 11 марта 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на сегодня. Расписание программ на телеканале 11 марта 2022 года.
11.03.2022
01:05 В полосе прибоя. Фильм
02:30 Просто Саша. Фильм
03:40 Светлый путь. Фильм
05:15 Хроника Победы
05:40 Отдел С.С.С.Р. 5-я и 8-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Отдел С.С.С.Р. 5-я и 8-я серии
10:05 Над Тиссой
11:55 Освобождение: Последний штурм. Фильмы 1-й и 2-й
13:00 Новости дня
13:25 Освобождение: Последний штурм. Фильмы 1-й и 2-й
14:00 Военные новости
14:05 Освобождение: Последний штурм. Фильмы 1-й и 2-й
16:20 Освобождение: Последний штурм. Фильмы 3-й - 5-й
18:00 Новости дня
18:40 Освобождение: Последний штурм. Фильмы 3-й - 5-й
21:15 Новости дня
21:25 Освобождение: Последний штурм. Фильмы 3-й - 5-й
23:10 Десять фотографий
00:00 Ульзана. Фильм
В программе передач канала Звезда возможны изменения.