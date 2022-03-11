Программа передач канала Звезда на 11 марта 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на сегодня. Расписание программ на телеканале 11 марта 2022 года.



11.03.2022



01:05 В полосе прибоя. Фильм

02:30 Просто Саша. Фильм

03:40 Светлый путь. Фильм

05:15 Хроника Победы

05:40 Отдел С.С.С.Р. 5-я и 8-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Отдел С.С.С.Р. 5-я и 8-я серии

10:05 Над Тиссой

11:55 Освобождение: Последний штурм. Фильмы 1-й и 2-й

13:00 Новости дня

13:25 Освобождение: Последний штурм. Фильмы 1-й и 2-й

14:00 Военные новости

14:05 Освобождение: Последний штурм. Фильмы 1-й и 2-й

16:20 Освобождение: Последний штурм. Фильмы 3-й - 5-й

18:00 Новости дня

18:40 Освобождение: Последний штурм. Фильмы 3-й - 5-й

21:15 Новости дня

21:25 Освобождение: Последний штурм. Фильмы 3-й - 5-й

23:10 Десять фотографий

00:00 Ульзана. Фильм



В программе передач канала Звезда возможны изменения.