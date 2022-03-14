Программа передач канала Звезда на 14 марта 2022 года. Сегодня в эфире Звезды

Телепрограмма канала Звезда на сегодня. Расписание программ на телеканале 14 марта 2022 года.
14.03.2022
05:00 Нулевая мировая. 3-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Ва-банк. Фильм
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:35 Оружие Победы
13:50 Хуторянин. 1-я - 4-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Хуторянин. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:30 Специальный репортаж
18:40 Война миров. Битва против бандеровцев
19:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №94
20:25 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. Нюрнберг. Свидетель Паулюс
21:15 Новости дня
21:25 Открытый эфир
23:05 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:40 Отряд особого назначения. Фильм
В программе передач канала Звезда возможны изменения.