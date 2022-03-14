Программа передач канала Звезда на 14 марта 2022 года. Сегодня в эфире Звезды

Телепрограмма канала Звезда на сегодня. Расписание программ на телеканале 14 марта 2022 года.



14.03.2022



05:00 Нулевая мировая. 3-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Ва-банк. Фильм

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:35 Оружие Победы

13:50 Хуторянин. 1-я - 4-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Хуторянин. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:30 Специальный репортаж

18:40 Война миров. Битва против бандеровцев

19:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №94

20:25 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. Нюрнберг. Свидетель Паулюс

21:15 Новости дня

21:25 Открытый эфир

23:05 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:40 Отряд особого назначения. Фильм



В программе передач канала Звезда возможны изменения.