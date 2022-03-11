Программа передач Первого канала на 11 марта 2022 года

Телепрограмма Первого канала на сегодня. Расписание программ на телеканале 11 марта.
11.03.2022
00:50 Александр Зацепин. Мне уже не страшно
01:55 Время покажет
03:00 Новости
03:05 Время покажет
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Жить здорово!
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Время покажет
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:00 Мужское/Женское
17:00 «Время покажет» с Артемом Шейниным
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон
23:05 «Убийства в стиле Гойи»
В программе передач Первого канала возможны изменения.