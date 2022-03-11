Программа передач Первого канала на 11 марта 2022 года

Телепрограмма Первого канала на сегодня. Расписание программ на телеканале 11 марта.



11.03.2022



00:50 Александр Зацепин. Мне уже не страшно

01:55 Время покажет

03:00 Новости

03:05 Время покажет

05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:25 Телеканал «Доброе утро»

09:50 Жить здорово!

10:55 Модный приговор

12:00 Новости

12:15 Время покажет

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:00 Мужское/Женское

17:00 «Время покажет» с Артемом Шейниным

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:30 «Голос. Дети». Новый сезон

23:05 «Убийства в стиле Гойи»



В программе передач Первого канала возможны изменения.