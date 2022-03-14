Программа передач Первого канала на 14 марта 2022 года. Сегодня в эфире Первого канала

Телепрограмма Первого канала на сегодня. Расписание программ на телеканале 14 марта.
14.03.2022
01:05 Георгий Юматов. Амнистия для героя
02:05 Наедине со всеми
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Жить здорово!
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Время покажет
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:00 Мужское/Женское
17:00 «Время покажет» с Артемом Шейниным
18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле
19:45 Пусть говорят
21:00 Время
21:30 Янычар
23:25 Большая игра
В программе передач Первого канала возможны изменения.