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Программа передач Первого канала на 17 марта 2022 года. Сегодня в эфире Первого канала


Телепрограмма Первого канала на сегодня. Расписание программ на телеканале 17 марта.

17.03.2022

01:00 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Жить здорово!
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Время покажет
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:00 Мужское/Женское
17:00 Время покажет
18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле
19:45 Пусть говорят
21:00 Время
21:30 «Янычар». Сериал
23:25 Большая игра

В программе передач Первого канала возможны изменения.









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