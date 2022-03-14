Программа передач ТВЦ на 14 марта 2022 года. Сегодня в эфире ТВЦ

Телепрограмма ТВЦ на сегодня. Расписание программ на телеканале 14 марта 2022 года.



14.03.2022



00:10 События

00:25 Петровка, 38

00:35 Закаты и рассветы. 1-я серия

01:20 Закаты и рассветы. 2-я серия

02:05 Закаты и рассветы. 3-я серия

02:50 Закаты и рассветы. 4-я серия

03:40 Улица полна неожиданностей

04:50 Москва резиновая

05:25 Московская неделя

06:00 Настроение

08:10 Большое кино. Свадьба в Малиновке

08:45 Старая гвардия. Прощальная вечеринка. 1-я серия

09:44 Старая гвардия. Прощальная вечеринка. 2-я серия

10:40 Петровка, 38

11:00 Городское собрание

11:30 События

11:50 Пуаро Агаты Кристи. Убийство на поле для гольфа

13:40 Мой герой. Эдгард и Аскольд Запашные

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анна-детективъ-3. 5-я серия

16:00 Анна-детективъ-3. 6-я серия

16:55 «90-е. "Звёзды» и ворьё»

17:50 События

18:10 Психология преступления. Эра стрельца. 1-я серия

19:06 Психология преступления. Эра стрельца. 2-я серия

20:03 Психология преступления. Смерть по сценарию. 1-я серия

20:58 Психология преступления. Смерть по сценарию. 2-я серия

22:00 События

22:35 Специальный репортаж. Родина на продажу

23:05 Знак качества. Мясные закуски

00:00 События. 25-й час



В программе передач ТВЦ возможны изменения.