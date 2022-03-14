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Программа передач ТВЦ на 14 марта 2022 года. Сегодня в эфире ТВЦ


Телепрограмма ТВЦ на сегодня. Расписание программ на телеканале 14 марта 2022 года.

14.03.2022

00:10 События
00:25 Петровка, 38
00:35 Закаты и рассветы. 1-я серия
01:20 Закаты и рассветы. 2-я серия
02:05 Закаты и рассветы. 3-я серия
02:50 Закаты и рассветы. 4-я серия
03:40 Улица полна неожиданностей
04:50 Москва резиновая
05:25 Московская неделя
06:00 Настроение
08:10 Большое кино. Свадьба в Малиновке
08:45 Старая гвардия. Прощальная вечеринка. 1-я серия
09:44 Старая гвардия. Прощальная вечеринка. 2-я серия
10:40 Петровка, 38
11:00 Городское собрание
11:30 События
11:50 Пуаро Агаты Кристи. Убийство на поле для гольфа
13:40 Мой герой. Эдгард и Аскольд Запашные
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анна-детективъ-3. 5-я серия
16:00 Анна-детективъ-3. 6-я серия
16:55 «90-е. "Звёзды» и ворьё»
17:50 События
18:10 Психология преступления. Эра стрельца. 1-я серия
19:06 Психология преступления. Эра стрельца. 2-я серия
20:03 Психология преступления. Смерть по сценарию. 1-я серия
20:58 Психология преступления. Смерть по сценарию. 2-я серия
22:00 События
22:35 Специальный репортаж. Родина на продажу
23:05 Знак качества. Мясные закуски
00:00 События. 25-й час

В программе передач ТВЦ возможны изменения.









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