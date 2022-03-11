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Программа передач НТВ на 11 марта 2022 года


Телепрограмма НТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 11 марта 2022 года.

11.03.2022

00:15 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет мы проиграем войну бактериям
01:15 Пёс-2. «Любовница». «Коллекционер»
03:00 Их нравы
03:25 Гастролеры. 9-я и 10-я серии
04:55 Возвращение Мухтара-2. "Немезида». «Змейка с изумрудным глазом»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Выпуск от 11 марта
09:25 Морские дьяволы 4. Ограбление на водах
10:00 Сегодня
10:25 Морские дьяволы 4. Ограбление на водах
11:00 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. «Вне закона», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:15 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Следствие вели...
21:00 Первый отдел-2. «Бог», 1-я и 2-я серии
23:10 «Своя правда» с Романом Бабаяном

В программе передач НТВ возможны изменения.









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