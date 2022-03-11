Программа передач НТВ на 11 марта 2022 года

Телепрограмма НТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 11 марта 2022 года.



11.03.2022



00:15 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет мы проиграем войну бактериям

01:15 Пёс-2. «Любовница». «Коллекционер»

03:00 Их нравы

03:25 Гастролеры. 9-я и 10-я серии

04:55 Возвращение Мухтара-2. "Немезида». «Змейка с изумрудным глазом»

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Выпуск от 11 марта

09:25 Морские дьяволы 4. Ограбление на водах

10:00 Сегодня

10:25 Морские дьяволы 4. Ограбление на водах

11:00 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. «Вне закона», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:20 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:15 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Следствие вели...

21:00 Первый отдел-2. «Бог», 1-я и 2-я серии

23:10 «Своя правда» с Романом Бабаяном



В программе передач НТВ возможны изменения.