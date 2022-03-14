Программа передач НТВ на 14 марта 2022 года. Сегодня в эфире НТВ

Телепрограмма НТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 14 марта 2022 года.



14.03.2022



00:00 Основано на реальных событиях

02:50 Гастролеры. 15-яи 16-я серии

04:55 Возвращение Мухтара-2. «Сумочка». «Философский камень»

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. «Опасные каникулы», 1-я и 2-я серии. «Последняя охота», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. «Опасные каникулы», 1-я и 2-я серии. «Последняя охота», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:15 Сегодня в Москве

16:40 За гранью

17:50 ДНК. Мама ищет маму дочке

19:00 Сегодня

20:00 Первый отдел-2. «Чёрная стрела», 1-я и 2-я серии. «Долг», 1-я серия

23:10 Сегодня в Москве

23:35 Пёс. «Казино ритуальных услуг», «Скованные», «Раненый зверь». «Бэтмен»



В программе передач НТВ возможны изменения.